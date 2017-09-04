Girdikleri evde iz bıraktılar! Özel birlikler, teröristlerin ensesinde

TRABZON'UN Maçka ilçesi kırsal kesiminde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırının ardından kaçan PKK'lı teröristleri yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyonlar sürerken, özel ekipler terörist grubun saldırdıkları yere 5 kilometre uzaklıktaki 2 ayrı evden de iki hafta sonra gıda maddesi ve çeşitli malzemenin çalınması üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı.

TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMASI TESPİT EDİLDİ

Geçen 11 Ağustos'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı mevkiindeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlattığı operasyonlar sürüyor. Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri yakalamak için zor şartlardaki araziyi karış karış taramaya devam ediyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANI BÖLGEDE

Ankara'dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekiplerinin de katıldığı operasyonları Kurban Bayramı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bizzat denetledi. 'Eren Bülbül' adı verilen operasyon çalışmalarını yerinden incelemek için 3 gündür bölgede bulunan Orgeneral Çetin, Maçka İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı ve Maçka'nın yanı sıra Gümüşhane kırsalı ile vadilerinin yer aldığı harita üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

İKİ EVDEN PİL VE TIRAŞ MAKİNESİ ÇALINDI

Kaçan ve 3 kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun yakalanması için başlatılan çalışmalarda yeni bir gelişme oldu. Saldırının meydana geldiği Köprüyanı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sındıran Mahallesi Harmancık mevkiinde yaşayan ve adı açıklanmayan 2 kişi, 26-28 Ağustos tarihleri arasında evlerinin soyulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzere operasyon başlatan ekiplerce yapılan araştırmalarda söz konusu 2 evden, birçok gıda maddesinin yanı sıra pil ve tıraş makinesi çalındığı belirlendi. Evlerden hırsızlık yapanların, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehit eden teröristlerle aynı kişiler olduğunu değerlendiren güvenlik güçleri, araştırmalarını bu yönde derinleştirdi.

2 ayrı evden şeker, tereyağı, peynir gibi birçok gıda maddesi çalarak kayıplara karışan ve terörist oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çevrede yaşayanların ifadesine de başvurdu.

KISKAÇ DARALIYOR

Konu hakkında titiz çalışma yürüten güvenlik güçleri, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehit eden ve ilçede daha önceki saldırıların da failleri olan teröristlerin çaldığı değerlendirilen erzakları nasıl taşıdıkları ve nereye sakladıklarına ilişkin de araştırma başlattı. Ekipler ayrıca terörist grubun bölgede yoğunluk gösteren turizmi fırsat bilip, siyah çarşafla kamufle olarak bölgede kaçma ihtimalini de değerlendirdiği öğrenildi. Yekililer daha önce de telsiz kestirmesi aldıkları grubun yakalanmasının an meselesi olduğunu da söyledi.

UZUNGÖL'DE ARAÇLARI DENETLEDİ

Bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ayrıca dünyada ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de bir dizi incelemelerde bulunarak burada jandarma yol kontrolü uygulamasına katıldı, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Uygulamalar sırasında Orgeneral Çetin hız sınırı aşan bir sürücüyü de durdurarak, 'Burası turizm bölgesi hız yapamazsın' dedi ve görevli Jandarma Trafik ekiplerince sürücü hakkında cezai işlem yapmasını da istedi. Hakkında işlem yapılan sürücü ise neye uğradığını şaşırarak Orgeneral Çetin'e dönerek hatasını kabul etti. Sürücülerin bayramını da tebrik eden Orgeneral Çetin Uzungöl'ün muhteşem bir doğa harikası olduğunu ve bu tür yerlerde daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Orgeneral Çetin'in bir süre daha bölgede kalacağı da öğrenildi.

KOMUTANIN SORGUSUNDA SONA GELİNDİ

Bu arada İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve kripto subaylara yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası 23 Ağustos'ta gözaltına alınan ve ' PKK ve FETÖ' işbirliği kapsamında da uzman polislerin yer aldığı özel ekiplerce sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin'in emniyetteki işlemlerinde sona gelindiği öğrenildi. Geçen 30 Ağustos'ta üsteğmen rütbesi alması beklenen ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Teğmen Zengin'in sorgusunun ardından yarın mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.