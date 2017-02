Getirdiği koyunlar beşer beşer doğurdu

MUSTAFA Aydın, et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Ukrayna'dan Ramanov cinsi koyunlar ithal etti.Çok doğurma özelliği ve iriliği ile bilinen Ramanov cinsi koyunların 6 tanesi beşiz yavruladı.

Koyunların sürekli beşiz doğurduğunu söyleyen Mustafa Aydın, bu koyunları besicilere satarak ülkemizde küçükbaş hayvan sayısını artarak et fiyatlarını ucuzlatmayı hedefliyor.Ramanov cinsi koyunlar en az 2, en çok ise 6 kuzu doğuruyor. 14 ayda iki defa yavrulayan bu cins koyunlar yılda 8 kuzu veriyor.Ülkemizdeki et fiyatlarının düşmesi için Ramanov cinsi koyunların yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Ben Ramanov cinsi koyunları 1 yıl önce Ukrayna'dan getirttim. Bu koyunlar çok yavruluyor. 14 ayda 700 yavru verdi.