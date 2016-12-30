Genelev girişine turnike kriz çıkarttı!

GÜNDE 3 bin kişinin kullandığı turnike, vatandaşların şikayeti üzerine Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından söküldü. İddiaya göre genelev sahipleri arasından seçilen yönetim kurulu, girişe turnike yerleştirdi. Özel güvenlik elemanının durduğu girişte ücreti olarak da 1 TL alınmasına karar verildi. Ancak ne belediyenin ne de başka bir kurumun bilgisi ve izni olmadan gerçekleştirilen uygulama nedeniyle vatandaşlar şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafınan yapılan araştırmanın sonrasında ücretli turnikelerin kaldırılmasına karar verildi. Önceki gün belediye ekiplerinin de desteği ile komisyon yetkilileri, turnikeyi kaldırdı. Kaldırılma işlemi sırasında yönetici S.Y, polise engel olmaya çalışırken, aracında pompalı silah ve maksat dışı kullanılan bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.