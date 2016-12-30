Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77887
ALTIN
130.917
DOLAR
3.5178
STERLIN
4.3347
EURO
3.7082
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

Genelev girişine turnike kriz çıkarttı!

İzmir'de genelev kapısına turnike konularak girişlerden 1 TL ücret istenmesi, kentte küçük çaplı bir krize yol açtı

Genelev girişine turnike kriz çıkarttı!

İzmir'de genelev kapısına turnike konularak girişlerden 1 TL ücret istenmesi, kentte küçük çaplı bir krize yol açtı

30 Aralık 2016 Cuma 15:17
Genelev girişine turnike kriz çıkarttı!
banner404

GÜNDE 3 bin kişinin kullandığı turnike, vatandaşların şikayeti üzerine Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından söküldü. İddiaya göre genelev sahipleri arasından seçilen yönetim kurulu, girişe turnike yerleştirdi. Özel güvenlik elemanının durduğu girişte ücreti olarak da 1 TL alınmasına karar verildi. Ancak ne belediyenin ne de başka bir kurumun bilgisi ve izni olmadan gerçekleştirilen uygulama nedeniyle vatandaşlar şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İzmir Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafınan yapılan araştırmanın sonrasında ücretli turnikelerin kaldırılmasına karar verildi. Önceki gün belediye ekiplerinin de desteği ile komisyon yetkilileri, turnikeyi kaldırdı. Kaldırılma işlemi sırasında yönetici S.Y, polise engel olmaya çalışırken, aracında pompalı silah ve maksat dışı kullanılan bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GenelevİzmirKriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü
Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals