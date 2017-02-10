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Genç kızı öldüresiye dövenler arkadaşları çıktı

Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken polis ekipleri Cansu D.'in evinde Bahar İ.'nin bıçakla kesilmiş olan saçlarını buldu

Genç kızı öldüresiye dövenler arkadaşları çıktı

Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken polis ekipleri Cansu D.'in evinde Bahar İ.'nin bıçakla kesilmiş olan saçlarını buldu

10 Şubat 2017 Cuma 16:48
Genç kızı öldüresiye dövenler arkadaşları çıktı
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ESKİŞEHİR'DE 22 yaşındaki Bahar İ.'yi dövüp bir miktar parasını ve cep telefonunu gasp ettikten sonra bıçakla saçlarını kestikleri iddiasıyla 3'ü kadın 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Bahar İ.'nin arkadaşları olduğu belirtildi.

Olay dün akşam saatlerinde Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada bulaşıkçılık yapan Bahar İ., kendisini telefonla arayıp evine davet eden 23 yaşındaki Cansu D.'nin evine gitti. İddialara göre Cansu D. ile evde bulunan 26 yaşındaki Alpaslan İ., 24 yaşındaki Ezgi A. ve 17 yaşındaki G.K., Bahar İ.'nin bankada bulunan 2 bin 500 lira parasını kendilerine vermesini istedi. Bahar İ., para vermeyeceğini söylemesi üzerine 4 şüphelik tarafından dövüldü ve bir gece evde alıkonuldu. Şüpheliler Bahar'ın cep telefonunu ve çantasından 100 lira parasını aldı. Şüphelilerden Cansu D. ile Gülay K. bıçakla Bahar İnanlı'nın saçlarını kesti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bahar İ. dün akşam saatlerinde fırsatını bulup evden dışarı kaçtı. Bahar İ.'yi dövülmüş halde gören vatandaşlar, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri de 112 acil servisi aradı. Bahar İ. ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. sağlık görevlilerine "Fuhuş çetesi beni kaçırdı. Cep telefonumu ve paralarımı aldı" diyen Bahar İ. tedavi altına alındı. İ.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

KESİLEN SAÇLARI EVDE BULUNDU
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri Bahar İ.'yi feci şekilde dövüp evde alıkoyan ve gasp eden şüpheliler Alpaslan İ., Ezgi A., Cansu D. ve G.K.'yı yakaladı. G.K., yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şubesi'ne teslim edildi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken polis ekipleri Cansu D.'in evinde Bahar İ.'nin bıçakla kesilmiş olan saçlarını buldu. 4 şüphelinin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra 'gasp', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'darp' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirCansu D.Sağlık
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