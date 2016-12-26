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Genç kız pompalı tüfekle intihar etti

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı İnanöz Mahallesi'nde oturan ve 2 gün önce mevsimlik işçi olarak çalıştığı Eskişehir'den dönen 19 yaşındaki Meral Tokur, odasında pompalı tüfeği karnına dayayıp ateşleyerek canına kıydı

Genç kız pompalı tüfekle intihar etti
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ÇINAR İlçesi Ovabağ İnanöz Mahallesi'nde yaşayan ve mevsimlik işçi olarak çalıştığı Eskişehir'den 2 gün önce dönen Meral Tokur'un bulunduğu odadan silah sesi gelmesi üzerine ailesi odaya koştu. Genç kızı kanlar içerisinde bulan yakınları durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Diyarbakır Selahaddini Eyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meral Tokur, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tokur'un ölümüyle ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlatırken, ilk belirlemelere göre genç kızın evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği karnına dayayarak ateşlediği belirlendi.
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Etiketler; #İntihar #Diyarbakır #çınar #İnanöz Mahallesi
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