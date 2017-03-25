Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, bir binanın 5. katından düşen 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Metin Oktay Mahallesi 108/35 sokakta meydana geldi. İddialara göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Ezgi Melek Gürdal oturduğu evin balkonunda dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.Gürdal, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gürdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ezgi Melek Gürdal'ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Gürdal'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılamak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

