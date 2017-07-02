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Genç kız 5 gündür kayıp

Malatya’da 5 gün önce hastaneye gitmek için evden ayrılan 18 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Genç kız 5 gündür kayıp

Malatya’da 5 gün önce hastaneye gitmek için evden ayrılan 18 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

02 Temmuz 2017 Pazar 17:11
Genç kız 5 gündür kayıp
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MALATYA'NIN Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde ikamet eden lise öğrencisi Rana Tuğ (18), 28 Haziran sabahı babasına, "Hastaneye gidip tahlil sonuçlarımı alacağım" diyerek evden çıktı. Kızının telefonları açmaması üzerine şüphelenen baba Aziz Tuğ, durumu polise bildirdi. Kızından bir daha haber alamayan Aziz Tuğ, kızının hayatından endişe ettiğini ifade ederek, “Ben bir babayım, kızım gittiğinden beri çok perişanım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Kızımla aramız çok iyiydi. Kaybolduktan sonra her yere gittim ama bir haber alamadım. Şu an durumu nasıl, ne yiyor, ne içiyor hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.

Ailevi bir sorunlarının olmadığını aktaran Tuğ, “Kızım kaçmış da olabilir, kaçırılmış da olabilir. Ama ben kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü kızımın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum” diye konuştu.
Kızının bulunması için yardım isteyen Tuğ, “İnsanlık namına görenler veya bilenler varsa bize ulaşsınlar. Herkesin kızı var. Kaç gündür çok perişanız, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” dedi.  

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Son Güncelleme: 02.07.2017 17:19
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayıp
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