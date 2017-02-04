Genç anne sırrı kadem bastı

GENÇ anneden dün sabahtan beri haber alamayan ailesi, bulunması için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İHA'ya konuşan genç kadının ağabeyi İsa Altan, "Dün sabah 06.00 gibi evden çıktı. Eşi aradı, bulamadı. Daha sonra eniştem İsa Uysal (21), bize gelip durumu bildirdi. Arayıp bulamayınca polis ve jandarmayı haberdar etmek için kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar kendisinde herhangi bir haber alınamadı. Evden kaçmak için herhangi bir neden yok, eşiyle aralarında bir tartışma ve tatsızlık da yoktu. Yani çocuğu da götürmemiş, şüphelendiğimiz kimse de yok. Şu anda nerde olduğu, nasıl olduğunu da bilmiyoruz, elimiz ve ayağımız bağlı bekliyoruz" dedi.

Genç kadının ailesi, herhangi bir haber alınması durumunda kendilerine bilgi verilmesi konusunda deste istedi.

