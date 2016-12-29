Galeriler Videolar Yazarlar
Antalya 13°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR
BIST
77599
ALTIN
130.142
DOLAR
3.5319
STERLIN
4.3325
EURO
3.6970
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
"Bitki çayları bilinçli tüketilmeli"
Note 7'yi öldürecek
Note 7'yi öldürecek
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Gemiden kaçan Angus 2 saate yakalandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’na Uruguay’dan getirilen anguslardan biri yükleme sırasında iskeleye düşünce kaçtı

Gemiden kaçan Angus 2 saate yakalandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’na Uruguay’dan getirilen anguslardan biri yükleme sırasında iskeleye düşünce kaçtı

29 Aralık 2016 Perşembe 14:00
Gemiden kaçan Angus 2 saate yakalandı
banner404

ÜRKEN ve kent merkezine doğru kaçan dana, kurban bayramı görüntülerini hatırlattı. Seferber olan polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi 2 saatlik kovalamaca sonrası hayvanı yakaladı. 
Uruguay’dan besilik angus cinsi 11 bin 907 sığır getiren 204 metre uzunluğunda Bahama bandıralı 36 bin 387 grostonluk 'Bader 111' adlı özel hayvan yük gemisi iki gün önce Bandırma Çelebi Limanı’nı açıklarına geldi. 3 römorkör yardımıyla güçlükle limana yanaştırılan dev gemiden kamyonlara bindirilen besilik hayvanlar bölgedeki illere sevk edilmeye başlandı. Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen besilik hayvanlardan biri kamyonlara yüklenirken, iskeleye düştü. Ürken ve kent merkezine doğru kaçan danayı yakalamak için polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi adeta seferber oldu. 
Kurban Bayramı görüntülerini hatırlatan kovalamaca sırasında kent merkezine gitmesi engellenen hayvan, Erdek ilçesinden kente giriş yolundan Paşa Konak Mahallesi’ne doğru kaçmaya başladı. Bu sırada trafik sık sık kesildi. Belediye veterineri tarafından 2 uyuşturucu iğne vurulmasına rağmen bir türlü yakalanamayan dana, 2 saat sonunda yorgun düştü ve girdiği bahçeli bir evde yakalanarak yeniden sevk edilmek üzere kaçtığı limandaki kamyona yüklendi. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gemiden Kaçan Angus 2 Saate YakalandıBalıkesirBandırma IlçesiÇelebi Limanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öz kızına tecavüz eden babaya 48 yıl hapis
Öz kızına tecavüz eden babaya 48 yıl hapis
Tekne alabora oldu
Tekne alabora oldu
Çekiciyle polisten kaçarken uçurumun kenarında asılı kaldı
Çekiciyle polisten kaçarken uçurumun kenarında asılı kaldı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim