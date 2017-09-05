Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

VALİLİK tarafından yapılan açıklamada,"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.



Açıklamanın devamında, "Tedbirler kapsamında 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe arası, Feratan , Çır Yaylası ve Merdiven Deresi Bölgesinde, Adaklı ilçesine bağlı Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde,Genç ilçesine bağlı Sağgöze, Büyükçağ , Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgesinde, Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde Horivanik -Tahkim Deresi (Pohus Vadisi) , Kırköy Ormanları , Manav Deresi , Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesine bağlı Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesine bağlı, Karacehennem Ormanları bölgesinde ve Yedisu ilçesine bağlı Akımlı Yaylası bölgesinde 05 Eylül - 19 Eylül 2017 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

