Gecekondu alev alev yandı

BEYKOZ, Soğuksu Mahallesi, Gazi Tufan Durak Sokak üzerinde meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede bütün gecekonduyu sardı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Çavuşbaşı ve Kavacık İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangına müdahale eden ekipler yangının sirayet etmesini engelleyerek alevleri kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.
Meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilenirken gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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