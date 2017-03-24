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GBT sorgulamasında 106 kişi gözaltına alındı

2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Kurt kapanı 2" uygulamasında 17 bin 694 kişiye GBT sorgulaması yapılırken toplamda 308 bin 478 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

GBT sorgulamasında 106 kişi gözaltına alındı

2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Kurt kapanı 2" uygulamasında 17 bin 694 kişiye GBT sorgulaması yapılırken toplamda 308 bin 478 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

24 Mart 2017 Cuma 07:40
GBT sorgulamasında 106 kişi gözaltına alındı
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İSTANBUL Avrupa Yakasında 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2" uygulamasının bilançosu ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı, iskeleler, metro istasyonları ve halkın yoğun olduğu yerlerde geniş kapsamlı denetimin yapıldığı uygulama kapsamında 17 bin 694 kişiye yönelik GBT sorgulaması yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 106 kişinin gözaltına alındığı uygulamada ekipler tarafından denetlenen 9 bin 3 araçtan 935'ine işlem yapılırken, 67 kişiye ise idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 308 bin 478 Türk Lirası cezai işlem yapılırken, 13 ruhsatsız tabanca yakalandı. Askerlik yoklama kaçağı olan 28 kişi yakalanırken, 33 kişiye ise uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
GbtOperasyonİstanbul
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