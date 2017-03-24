GBT sorgulamasında 106 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Avrupa Yakasında 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2" uygulamasının bilançosu ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı, iskeleler, metro istasyonları ve halkın yoğun olduğu yerlerde geniş kapsamlı denetimin yapıldığı uygulama kapsamında 17 bin 694 kişiye yönelik GBT sorgulaması yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 106 kişinin gözaltına alındığı uygulamada ekipler tarafından denetlenen 9 bin 3 araçtan 935'ine işlem yapılırken, 67 kişiye ise idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 308 bin 478 Türk Lirası cezai işlem yapılırken, 13 ruhsatsız tabanca yakalandı. Askerlik yoklama kaçağı olan 28 kişi yakalanırken, 33 kişiye ise uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

