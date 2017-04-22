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Gazeteciye silahlı saldırı
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Gazeteciye silahlı saldırı

Aydın’da yerel yayın yapan Güzelhisar Gazetesi’nde çalışan Mustafa Yayla’nın kullandığı otomobil seyir halinde iken kurşunlandı. Direksiyonda gizlenerek canını kurtardığını belirten Mustafa Yayla ‘Kim olduklarını bilmiyorum ama 'O programı yapmayacaksın' deyip kurşunladılar” dedi

Gazeteciye silahlı saldırı

Aydın’da yerel yayın yapan Güzelhisar Gazetesi’nde çalışan Mustafa Yayla’nın kullandığı otomobil seyir halinde iken kurşunlandı. Direksiyonda gizlenerek canını kurtardığını belirten Mustafa Yayla ‘Kim olduklarını bilmiyorum ama 'O programı yapmayacaksın' deyip kurşunladılar” dedi

22 Nisan 2017 Cumartesi 09:29
Gazeteciye silahlı saldırı
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OLAY gece yarısı Aydın-İzmir Karayolu Germencik otoban girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Yayla’nın idaresindeki otomobili takip eden kişi ya da kişilerin Germencik Otoban girişine yakın bir yerde Mustafa Yayla’nın kullandığı araca birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı.

Seyir halinde iken telefon görüşmesi yaptığını ve kişileri ve aracı tanıyamadığını belirten Mustafa Yayla, “Baskıda gecikme odluğu için İzmir’den gazeteleri getirecektim. Dalmışım Aydın’dan otobana girecektim kavşaktan geçtiğimi için Germencik’ten girmeye karar verdim. Telefon görüşmesi yaparak seyrediyordum. Germencik Otoban girişine yaklaştığımda yanıma gelen bir araçtan ‘O programı yapmayacaksın’ diye bağırıp ateş açtılar. Ben hemen kendimi gizlemeye çalıştım. Bir kaç el ateş açıp gittiler. Söke’de yaptığım bir haberden ve Aydın’da yapacağım bir programdan dolayı tehdit alıyordum. Ancak saldırganları ve aracı tanıyamadım” diye konuştu.

Güzelhisar Gazetesi’nde çalışan Mustafa Yayla’nın ihbarı üzerine güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YaylaAydınGüzelhisar Gazetesi
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