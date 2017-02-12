Gasp İddiası: 3 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre F.B.'nin arkadaşları olan H.Ç. ve F.K. ile görüşmek için Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi 425. sokaktaki eve gittiği öğrenildi. Evde bulunan bir bayan ve iki erkek şahsın odanın kapısını kilitleyerek silah zoruyla 3 adet cep telefonu ile bin 700 TL parasını aldıkları iddiasında bulunan F.B., kredi kartlarını da alan zanlılar F.K., H.Ç. ve A.A. isimli kadın şahsın kendisini golf sopası ve piknik tüpü ile dövdüğünü ileri sürdü. Zanlıların elinden, tuvalete gitme bahanesi ile kaçtığını ifade eden F.B.'nin şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, zanlılar F.K., H.Ç. ve A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.