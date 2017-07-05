Galatasaray Başkanı Özbek’e Kırkpınar daveti

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan adına Kırkpınar davetiyesi ile minyatür altın kemeri Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek'e iletmek üzere kardeşi ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Özbek'e takdim etti.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanı Dursun Özbek’in kardeşi Galatarasay Yöneticisi Mehmet Özbek’i ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Edirne Belediye Başkanı değerli dostum Recep Gürkan, hem abiniz Galatarasay Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek’i, hem de sizi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde aramızda görmek istediğini iletti. Bu özel davetiyeyi Sayın Başkan Özbek’e iletmek üzere size teslim ediyorum” dedi.
İş adamı ve Galatarasay Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Özbek de davetiyeyi Başkan Özbek'e ulaştıracağını belirterek hem Başkan Gül’e, hem de Başkan Gürkan’a teşekkür etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.