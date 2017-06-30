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Fuhuş yapılan evi ateşe verdiler

Konya'da mahalle sakinleri fuhuş yapılan evdekileri kovaladıktan sonra evi ateşe verdi

Fuhuş yapılan evi ateşe verdiler

Konya'da mahalle sakinleri fuhuş yapılan evdekileri kovaladıktan sonra evi ateşe verdi

30 Haziran 2017 Cuma 13:29
Fuhuş yapılan evi ateşe verdiler
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KONYA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması beklenen boş eve eşya koyarak fuhuş yapanlara tepki gösteren mahalle sakinleri, evdekileri kovalayarak evi ateşe verdi. 
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması beklenen ve sahibinin Konya'da olmadığı öğrenilen iki odalı tek katlı boş olan bir müstakil evde fuhuş yapılmaya başlandı. Mahalle sakinleri bundan şikayetçi olurken, dün akşam evde biri kadın iki kişi olduğu sırada, evdekilerle aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen başka bir grup adrese gelerek çevreye rastgele ateş etti. Açılan ateşte bir araca saçmalar isabet etti. Bunun üzerine mahalle sakinleri toplanarak yaşananlara tepki gösterdi. Eve giden bir grup mahalle sakini içerideki biri kadın iki kişiyi kovaladıktan sonra evi ateşe verdi. Evdeki eşyaların yanması da cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt edildi. Alevler içerisinde kalan evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Adrese gelen polis ekipleri de çevrede inceleme yaparak vatandaşlarla görüştü. Polis ekipleri silahla ateş eden kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
"Evin kırık kapısını yaptırıp fuhşa başlamışlar" 
Mahalle sakini gençler, Muhacir Pazarı ve Eski Garaj civarında da buradaki kadınların fuhuş yaptıklarını iddia ederek, "Daha önce aralarında husumet bulunan kişiler eve gelerek kavga ediyorlar. Sonra olaya sinirlenen grup silahla ateş ederek kaçıyor. Sonra bizim mahallede böyle birşey olmasına biz çok sinirlendik. Bizim mahalleli de toplanarak evi yakıyor" dedi.  
Mahalle sakinlerinden yaşlı bir vatandaş da, 3-4 ay önce kapısı kırık olan evin kapısını yaptırarak 4 bayanın fuhuş yapmaya başladığını belirterek, "Evle kalmadılar, evin karşısındaki boş arazide de araç içerisinde fuhuş yaptılar. Benim evim de karşıda. Mahalle sakini olarak bıktık" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümKonyaFuhuş
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