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Fuhuş şebekesi polisten kurtulamadı

Adana'da polisin kendilerini takip ettiğini anlayıp, telefonla konuşurken birbirlerine 'kuzen' diye hitap eden ve sevgili olduğu anlaşılan Kader Özlem İ. (20) ile Soner Y. (32) ve birlikte hareket ettikleri Zafer A. (46),  kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklandı

Fuhuş şebekesi polisten kurtulamadı
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AHLAK Büro Amirliği ekipleri, tuzağa düşürdükleri genç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda polis sevgili olan Soner Y. ile Kader Özlem İ.'nin birlikte hareket ettiklerini tespit etti. Para karşılığı fuhuş yapan Kader Özlem İ.'ye sevgilisi Sonar Y.'nin müşteri bulduğunu, isteğe göre de başka kadınlar da çağırdığını belirledi. Polisin takip ettiğini fark edip telefonda birbirlerine 'kuzen' diye seslenen Kader Özlem İ., sevgilisi Soner Y. ile aynı şebekenin elemanı olan Zafer A., ekipler tarafından 3 ayrı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı.
'Fuhuşa aracılık yapmak', 'yer temin etmek' suçlaması ile adliyeye sevk edilen Kader Özlem İ., Soner Y. ve Zafer A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Etiketler; #Adana #Fuhuş şebekesi polisten kurtulamadı #Kader Özlem İ. #kuzen
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