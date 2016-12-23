Fuhuş şebekesi polisten kurtulamadı

Çözüm süreci ve sonrasına yönelik değerlendirmeler yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Yasin Aktay, “PKK ile müzahir olan o parti (HDP) ile Kürt meselesini birbirinden fersah fersah ayırdık ve Kürt meselesini bitirdik” dedi. HDP'li milletvekillerinin tutuklu olmasının toplumda bir teselli kaynağı olduğunu ifade eden Aktay, PKK'nın ABD'den aldığı destekle Suriye'de bir "Terör koridoru" oluşturmaya çalıştığını söyledi