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Fuhuş operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonda yakalanan 6 kadın, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi

Fuhuş operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kütahya ve Tavşanlı’da yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, sabah saatlerinde Jandarma Komutanlığından alınıp sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şahıslar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Tavşanlı Adliyesine sevk edildi. Şahısların sorgusu sürüyor.
 
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Etiketler; #Kütahya #Fuhuş #tavşanlı #fuhuş operasyonu
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