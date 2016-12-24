Fuhuş operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Kütahya ve Tavşanlı’da yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, sabah saatlerinde Jandarma Komutanlığından alınıp sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şahıslar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Tavşanlı Adliyesine sevk edildi. Şahısların sorgusu sürüyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonda yakalanan 6 kadın, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi
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