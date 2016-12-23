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Fuhuş operasyonu

Adana'da 2 aylık yapılan takibin ardından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda, Zafer A. (46), Soner Y. (32) ve Kader Özlem İ.'nin (20) fuhşa aracılık, yer ve temin, fuhşa teşvik suçlarını işlediği belirlendi. Polisin yaptığı takipte, Soner ve Kader Özlem İ.'nin sevgili olduğu, Soner Y.'nin sevgilisine fuhuş yaptırdığı, sevgilisinin de müşteri olduğu zaman iki kadın çağırıp fuhşa aracılık ettiği tespit edildi. Zafer A.'nın ise Yıldız K. isimli Suriyeli bir genç kadına fuhuş yaptırdığı belirlendi. Yapılan bu tespitlerin ardından polis eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese operasyon yaparak zanlıları yakaladı. Şahıslar, fuhuş suçlamalarını kabul etmedi. Sevgililerin ifadelerinde, fuhuş pazarlığı sorulduğu zaman bakıcı parası aldıklarını, fuhuş parası almadıklarını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için "fuhşa", "kuzen" dedikleri öğrenildi. Şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı. 
 
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Etiketler; #fuhuş operasyonu #Adana
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