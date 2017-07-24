Fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

BANDIRMADA bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Bandırma Emniyeti Asayiş Büro ekipleri, 1 aylık takip sonucunda Hacıyusuf Mahallesinde bulunan bir eve baskın düzenleyerek, Sevgi Ö. ile sevgilisi H.Ö.yü, fuhuşa yer temini ve aracılık ettikleriÿiddiası ile gözaltına aldı. İki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Özbekistan uyruklu 2 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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