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'FSM'yi işgal girişimi'ne rekor ceza talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal etmeye çalışan 61 asker hakkında 189 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 481 yıla kadar hapis cezası talep edildi

'FSM'yi işgal girişimi'ne rekor ceza talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal etmeye çalışan 61 asker hakkında 189 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 481 yıla kadar hapis cezası talep edildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:46
'FSM'yi işgal girişimi'ne rekor ceza talebi
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FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal etmeye çalışan bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş, 47 er olmak üzere 15'i tutuklu 61 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

3 kişinin şehit olduğu 49 kişinin de yaralandığı işgal girişimiyle ilgili  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, darbe girişimi günü darbecilerin stratejik öneme sahip olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü ele geçirmek ve İstanbul trafiğini kontrol altına almak için 4 adet tank ve 3 adet zırhlı araçla Kuleli Askeri Lisesi ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yaptıkları anlatıldı. Yarbay Ahmet Uygun'un öncülüğünde çıkan askerlerin halkın tepkisiyle karşılaştıkları, teslim olun çağrılarına rağmen halka doğru ateş ettikleri, tanklarla araçları ezdikleri belirtildi. 

3 ŞEHİT 49 YARALI

İddianamede maktuller Hasan Kaya'nın uzun namlulu silahla ateş edilerek, İsmail Kefal'in çıktığı tank üzerinden düşerek, Şükrü Bayrakçı'nın ise aracının içindeyken üzerinden geçen tankın ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 49 kişinin de darbecilerin ateş etmesi sonucu yaralandığı kaydedildi. 99 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede 15 şüphelinin tutuklu olduğu 46 erin ise tutuksuz oldukları belirtildi.    

REKOR CEZALAR İSTENDİ

İddianamede en yüksek ceza tutuklu şüpheli Yarbay Adnan Uygun'a istendi. Uygun'un Hasan Kaya'yı yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü, 40 kişiyi de yine ateş ederek yaraladığı belirtildi. Uygun için, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan 690 yıldan bin 60 yıla, "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıldan 18 yıla olmak üzere toplam 703 yıldan bin 93 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakçı ve Murat Berkmen'in de, darbecilere direnirken bulunduğu tankın üzerinden düşen İsmail Kefal'in ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi. Bu şüpheliler hakkında da, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 672 yıldan 1033 yıl 6 ay, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla olmak üzere toplam 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.  Mustafa Ceyhan ile uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz hakkında ise tankla Şükrü Bayrakçı'nın içinde bulunduğu aracının üzerinden geçerek ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi. Bu şüpheliler hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet,  31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 534 yıldan 821 yıla kadar,  trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 2 yıl ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla olmak üzere toplam 541 yıl 6 aydan 838 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

Şüpheliler Caner Omay , Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun'un,  "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 534 yıldan 821 yıla kadar,  trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 2 yıl ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla olmak üzere toplam 541 yıl 6 aydan 838 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk"ün, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 2 yıl ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla olmak üzere toplam 7.5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.   İddianamede tamamı er olan 45 şüpheli hakkında ise,  "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 15:48
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