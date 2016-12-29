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Freni boşalan TIR devrildi: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun İlçesi'nde freni boşalan tahta yüklü TIR, kent girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı

Freni boşalan TIR devrildi: 1 yaralı
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KAZA, akşam saatlerinde E91 Karayolu İskenderun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yakınlarında meydana geldi. Antakya yönünden İskenderun'a giden 30 yaşındaki Serkan Barkın yönetimindeki 73 DD 624 plakalı tahta yüklü TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen TIR'ın şoför mahallinde sıkışan Serkan Barkın yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Barkın, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
TIR'ın dorsesinden çevreye savrulan tahtalar nedeniyle kapanan karayolu, yapılan temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı. 
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Etiketler; #Freni boşalan TIR devrildi: 1 yaralı #Hatay #İskenderun İlçesi #Tır #kaza #İskenderun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu #Antakya #Serkan Barkın #İskenderun Devlet Hastanesi
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