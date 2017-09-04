Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

KAZA, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Sille Barajı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife G. (51) idaresindeki 42 DRD 32 plakalı otomobil, yokuş olan baraj yolunu çıkarken frenler tutmayınca geri geri gitmeye başladı. Bu sırada hızlanan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Şerife G. ve araçta bulunan Ahsen B., (29) hafif şekilde yaralandı. Araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmek istemeyen 2 yaralıya olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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