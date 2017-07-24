Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

BAĞBAŞI Mahallesi'ndeki Umut İnşaat Sitesi önünde, yokuşta park halindeki Ahmet Çaybaş'a ait 20 UC 204 plakalı kamyon, bugün saat 09.00 sıralarında frenin boşalması sonucu geri kayıp, ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki dört otomobile çarpan kamyon, bir otomobili de sürükleyerek, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan bahçedeki ağaçların üzerine devirdi. Kamyon da bahçenin istinat duvarında asılı kaldı.



Olay anında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis, kamyon şoförü Çaybaş'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.