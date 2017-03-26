Fırıncıya kurşun yağdırdı

OLAY, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Canpolat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, fırın işleten Ahmet Aydın (36) hesap işlemlerini yaparak iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada husumetli olduğu Seydi D.(58) fırına geldi. Seydi D. belinden çıkardığı tabancayı önce dışarıdan defalarca ateşledi. Ahmet Aydın ise tezgahın altında bulunan silahını almak için eğildiği ancak saldırgan içeri girerek onu kurşun yağmuruna tuttu. Ahmet Aydın olay yerinde can verirken, elinden yaralanan saldırgan ise polis eşliğinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yaklaşık 17 mermi kovanı buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.