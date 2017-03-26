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25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu

Fırıncıya kurşun yağdırdı

Bir kişi, husumetli olduğu şahsın fırınına kurşun yağdırdı. Olayda fırıncı hayatını kaybederken, saldırgan ise elinden yaralandı

Fırıncıya kurşun yağdırdı

Bir kişi, husumetli olduğu şahsın fırınına kurşun yağdırdı. Olayda fırıncı hayatını kaybederken, saldırgan ise elinden yaralandı

26 Mart 2017 Pazar 09:50
Fırıncıya kurşun yağdırdı
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OLAY, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Canpolat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, fırın işleten Ahmet Aydın (36) hesap işlemlerini yaparak iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada husumetli olduğu Seydi D.(58) fırına geldi. Seydi D. belinden çıkardığı tabancayı önce dışarıdan defalarca ateşledi. Ahmet Aydın ise tezgahın altında bulunan silahını almak için eğildiği ancak saldırgan içeri girerek onu kurşun yağmuruna tuttu. Ahmet Aydın olay yerinde can verirken, elinden yaralanan saldırgan ise polis eşliğinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yaklaşık 17 mermi kovanı buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
FırıncıKurşunKurşun Yağdırdı
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