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Fırat Kalkanı şehit sayısı 16'ya yükseldi

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit sayısı 16'ya yükseldi

Fırat Kalkanı şehit sayısı 16'ya yükseldi
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekatın devam ettiği belirtildi.
3 BOMBALI ARAÇ SALDIRISI
Açıklamada, öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda 10 asker şehit olmuştu.
16 ASKER ŞEHİT
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit olan asker sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
138 DEAŞ TERÖRİSTİ ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla El-Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun ateş altına alınırken, şu ana kadar topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 3 ZSU-23 silah monteli, 2 DOÇKA monteli, 3 Ağır Makinalı Tüfek monteli pikap ateş altına alınarak imha edildi.

 
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Etiketler; #Fırat Kalkanı şehit sayısı 16ya yükseldi #Fırat Kalkanı Harekâtı #operasyon #El Bab #v
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