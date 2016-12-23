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FETÖ’dan iki hakim bir savcı tutuklandı

Sakarya’da FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki hakim ve bir savcı tutuklandı

FETÖ’dan iki hakim bir savcı tutuklandı
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SAKARYA'DA Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince görevden uzaklaştırıldıktan sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hendek Adliyesi’nde görevli hakim S.K.ve savcı Y.E.Ö., ile Geyve Adliyesi’nde görevli hakim H.Ö., FETÖ kapsamında gözaltına alınmıştı. Şahıslar çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
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Etiketler; #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu #hsyk
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