FETÖ’cüler için 50’den fazla cezaevi yapılıyor

ADLİ yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularına cevap veren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, “50’den fazla cezaevi yapılıyor FETÖ’cüler için. Her biri bin kişilik. Sincan yerleşkesine 5 yeni duruşma salonu yapılıyor. Çok amaçlı salon olacak. Davalar için kullanılacak” diye konuştu.
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