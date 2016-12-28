 FETÖ-PDY soruşturmasında 13 şüpheli adliyede

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kurumlardan biri olan Türk Hava Yolları, çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+ 4 lük zammı donduralım talebine çalışanlar karar verecek