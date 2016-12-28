 FETÖ-PDY soruşturmasında 13 şüpheli adliyede

BURSA'DA, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde geçen hafta gözaltına alınan, kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış akademisyenlerin de aralarında olduğu 13 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamladı.
Bursa'da, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış akademisyenlerin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi
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