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FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kocaeli’de FETÖ soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise arandığı bildirildi

FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasını derinleştiriyor. Bu kapsamda Bylock kullandıkları tespit edilen 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonlar kapsamında 1 iş adamı, 3 özel okul öğretmeni, 1 avukat, 1 gazeteci, 3 öğrenci, 1 muhasebeci, 4 mühendis, meslekten ihraç edildi. 1 defterdarlık görevlisi ile çeşitli kurumlarda çalışan 6 işçi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli kişi ise aranıyor. 
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Etiketler; #kocaeli #fetö #operasyonu
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