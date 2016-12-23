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FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ PDY) yönelik soruşturma kapsamında, doktorların da aralarında yer aldığı 14 zanlı gözaltına alındı

FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin Şanlıurfa, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında doktor ve iş adamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da yakalanan 12 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İstanbul ve Balıkesir'de gözaltına alınan 2 zanlının ise soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

 
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Etiketler; #FETÖ operasyonu: 14 gözaltı #şanlıurfa #Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması #fetö #pdy #İstanbul #Balıkesir
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