FETÖ operasyonları sürüyor: 6 tutuklama 

UŞAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, geçen hafta içinde Uşak Üniversitesi’nde görevli 13 kişi “Bylock” kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden Sadettin K., Yusuf k., Yusuf P., Bilal A., Metin D. ve Musa Ş. "terör örgütüne üye olmak" ve yardım" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

