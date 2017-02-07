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FETÖ operasyonları sürüyor: 6 tutuklama 

FETÖ PDY’den gözaltında alınarak dün adliyeye sevk edilen üniversite çalışanlarından 6’sı tutuklandı.

FETÖ operasyonları sürüyor: 6 tutuklama 

FETÖ PDY’den gözaltında alınarak dün adliyeye sevk edilen üniversite çalışanlarından 6’sı tutuklandı.

07 Şubat 2017 Salı 09:47
FETÖ operasyonları sürüyor: 6 tutuklama 
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UŞAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, geçen hafta içinde Uşak Üniversitesi’nde görevli 13 kişi “Bylock” kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden Sadettin K., Yusuf k., Yusuf P., Bilal A., Metin D. ve Musa Ş. "terör örgütüne üye olmak" ve yardım" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöUşak
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