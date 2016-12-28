banner428
banner405

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine operasyon

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında şirket üzerinden yurt dışına para aktardığı ileri sürülen, firma yöneticilerine yapılan operasyonda 20 şüpheliden 19’u tutuklandı

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine operasyon
banner404
DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren ünlü bir süt firmasına FETÖ PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, şirketin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadelerini alınan N.S., M.A.Ö., M.Y., E.Y., M.U., M.T., F.D., E.a., A.R.I., T.C., O.N., H.A., S.B., H.H.P., H.E., A.Ö., M.B., A.B., S.H.H., tutuklanırken, sağlık sorunları olan A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kocabaş D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şirket yöneticilerinin, aynı adreste iki şirket kurdukları, çalıştıkları şirket üzerinden yurt dışına kaynak aktardığı, yurt dışına nakip para götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin farkı dosyalar kapsamında tutuklu olduğu, şirket yöneticilerinin Bylock kullanıcısı oldukları, aynı şirketin Angola'da faaliyet gösterildiği belirlendi. TÜBİTAK'tan böcek davasıyla ihraç edilen 3 kişiye finans, insan kaynakları ve İstanbul şubelerinin yöneticisi gibi konumlarda olduğu belirlendi.

 
banner355
Etiketler; #Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması #Acıpayam İlçesi #Denizli #FETÖnün üst düzey yöneticilerine operasyon #fetö #pdy #TÜBİTAK #Bylock #Cezaevi #Angola #Kocabaş D Tipi Kapalı Cezaevi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
MHP ihraç için düğmeye bastı
Sonraki Haber
İki araç çarpıştı: 7 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.