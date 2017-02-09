FETÖ firarisi yakalandı

ANKARA'NIN Şereflikoçhisar ilçesinde en son 15 Temmuz gecesi görünen ve 6 aydır FETÖ firarisi olan Ö.Ü. isimli şahıs emniyet güçlerinin yaptığı operasyon ile Şereflikoçhisar'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.Ü.'nün eşi Y.Ö'nün ise denetimli serbestlik şartı ile tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.

