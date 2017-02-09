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FETÖ firarisi yakalandı

Esnaflık yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi yakalandı.

FETÖ firarisi yakalandı

Esnaflık yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi yakalandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 11:15
FETÖ firarisi yakalandı
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ANKARA'NIN Şereflikoçhisar ilçesinde en son 15 Temmuz gecesi görünen ve 6 aydır FETÖ firarisi olan Ö.Ü. isimli şahıs emniyet güçlerinin yaptığı operasyon ile Şereflikoçhisar'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.Ü.'nün eşi Y.Ö'nün ise denetimli serbestlik şartı ile tutuksuz yargılanacağı öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöFirar
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