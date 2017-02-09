FETÖ firarisi yakalandı

ANKARA'NIN Şereflikoçhisar ilçesinde en son 15 Temmuz gecesi görünen ve 6 aydır FETÖ firarisi olan Ö.Ü. isimli şahıs emniyet güçlerinin yaptığı operasyon ile Şereflikoçhisar'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.Ü.'nün eşi Y.Ö'nün ise denetimli serbestlik şartı ile tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.
ANKARA'NIN Şereflikoçhisar ilçesinde en son 15 Temmuz gecesi görünen ve 6 aydır FETÖ firarisi olan Ö.Ü. isimli şahıs emniyet güçlerinin yaptığı operasyon ile Şereflikoçhisar'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.Ü.'nün eşi Y.Ö'nün ise denetimli serbestlik şartı ile tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.