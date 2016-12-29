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FETÖ'den toplam bin 542 kişi tutuklandı

Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında bin 141 kişinin görevden uzaklaştırıldığını, bin 542 kişinin tutuklandığını ve 2 bin 145 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıldığını açıkladı

FETÖ'den toplam bin 542 kişi tutuklandı
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KONYA Valisi Yakup Canbolat yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık 2016 tarihi itibariyle FETÖ PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Vali Canbolat, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 141, tutuklanan kişi sayısı bin 542, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 145’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" ifadelerini kullandı. 
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Etiketler; #FETÖden toplam bin 542 kişi tutuklandı #Konya Valiliği #Fetullahçı Terör Örgütü
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