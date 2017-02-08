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FETÖ'den ihraç edilen 14 öğretmene tahliye

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilip tutuklanan 29 öğretmenden 14'ü, adli kontrolle tahliye edildi

FETÖ'den ihraç edilen 14 öğretmene tahliye

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilip tutuklanan 29 öğretmenden 14'ü, adli kontrolle tahliye edildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 09:46
FETÖ'den ihraç edilen 14 öğretmene tahliye
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ANTALYA'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında -mesleklerinden ihraç edilen Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF-SEN) üyesi 29'u tutuklu, 2'si firari, 2'si tutuksuz 33 öğretmen hakkında Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Çoğunluğu 'ByLock' kullandıkları, Bank Asya'da hesap açtırdıkları, çocuklarını terör örgütü ile irtibatlı okullara ve dershanelere gönderdikleri iddiasıyla 10 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Sendikaya başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleden dolayı üye olduklarını iddia eden sanıklar, telefonlarındaki 'ByLock' programından haberdar olmadıklarını, bunu öğrencileri ya da çocuklarının indirmiş olabileceğini ileri sürdü. Sanıklar, kanunlarla kurulan bir bankada hesap açtırmanın suç olmadığını ileri sürüp diğer bankalarda da hesapları olduğunu belirtti. FETÖ ile irtibatlı olduğu iddia edilen okullara ve dershanelere de çocuklarını kazandıkları burs nedeniyle kayıt ettirdiklerini ileri süren sanıklar, tahliye talebinde bulundu. 
MİT'İN VERDİĞİ BİLGİLER DELİL KABUL EDİLEMEZ İDDİASI
'ByLock' hesabı tespit edilen sanıkların avukatları ise bu programla ilgili bilgilerin Emniyet Müdürlüğü'ne Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından verildiğini belirterek, istihbarat amaçlı bilgilerin delil olarak gösterilemeyeceğini ileri sürdü. 
BYLOCK HESEBI OLMAYANLARA TAHLİYE
Mahkeme 2 gün devam eden duruşma sonunda, sanıklardan 2'sini sağlık sorunlarından, 12'sini de 'ByLock' hesabı olmadığı gerekçesiyle adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, telefonlarında 'ByLock' programı tespit edilen 15 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Halen firari 2 sanığın yakalama emrinin infazının beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
166 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıkların yakınları, duruşma salonundan sevinç gözyaşlarıyla ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BylockAntalyaFetöPdyAKTİF-SEN
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