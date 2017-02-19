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FETÖ'den açığa alınan doktor intihar etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alınan genç doktor, çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak intihar etti

FETÖ'den açığa alınan doktor intihar etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alınan genç doktor, çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak intihar etti

19 Şubat 2017 Pazar 15:06
FETÖ'den açığa alınan doktor intihar etti
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Doktor Orhan Ç. (28), geçtiğimiz cuma günü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Olay sonrası bunalıma giren Doktor Orhan Ç., bugün saat 11.00 sıralarında çalıştığı hastaneye geldi. 10. kattan kendini boşluğa bırakan genç doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Prof. Dr. Enver Altaş da asistan doktorun hayatını kaybettiğini doğruladı.
Türk Sağlık-Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Adı her ne olursa olsun bu vatana ihanet edenler mutlaka cezasını çekmelidir. Ancak ihanet noktasında olmayan, yasal çerçeve içerisinde iş ve işlem yapan insanların hukuki süreç tamamlanmadan hain olarak nitelendirilmesi ve cezalandırılması vicdanlarda derin yaralar açmakta ve travmalar oluşturmaktadır. Devlet olarak görevimiz insan kaybetmek değil, kazanmak olmalıdır” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
FetöİntiharFetullahçı Terör Örgütü
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