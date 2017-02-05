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Yeni Alanya E - Gazete

FETÖ avukatlarına operasyon: 22 kişi tutuklandı

FETÖ davalarında yargılanan sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliden 22'si, FETÖ'nün avukatlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı

FETÖ avukatlarına operasyon: 22 kişi tutuklandı

FETÖ davalarında yargılanan sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliden 22'si, FETÖ'nün avukatlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı

05 Şubat 2017 Pazar 12:08
FETÖ avukatlarına operasyon: 22 kişi tutuklandı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun  FETÖ/PDY'nin avukatlar arasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturması, İstanbul  Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülüyor. FETÖ/PDY davalarında yargılanan firari sanık Fetullah Gülen, kapatılan  Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de  aralarında bulunduğu bazı sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliyle ilgili,  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada, şu ana kadar  22 kişi tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla  aralarında Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34 şüpheli  hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.
GÜLEN'İN AVUKAT YEĞENİNDEN FARKLI İFADELER 
Tutuklanan avukatlar arasında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde  görülen Tahşiyecilere kumpas davası tutuklu sanıkları eski İstanbul Terörle  Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün avukatı olan Sıddık Filiz ve Hidayet  Karaca'nın avukatlığını yapan Doğan Akkurt ile Fetullah Gülen'in yeğeni  Kemalettin Gülen yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına çıktıkları belirlenen  Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak ile eski emniyet müdürlerinin  avukatları Ömer Turanlı, Kemal Şimşek, Yusuf Danyal Kılıçalp, Cemalettin Mutlu,  Hüseyin Ataol, Fikret Duran ve Fatih Nadi Doğan, soruşturma kapsamında firari  şüpheli olarak aranıyor. Tutuklu avukatlardan Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'in, Ergenekon  davası kapsamında, davanın sanıklarından Alparslan Arslan'ın arkadaşı olduğu için  tanık olarak dinlenildiği ve beyanında doğduğundan beri cemaat üyesi olduğunu  söylediği, bu soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde ise, "Ben cemaati sevmem,  hiçbir ilgim yok." dediği öğrenildi. Soruşturmada, bazı avukatların "tutuklu müvekkillerinin, soruşturma ve  davalar kapsamında tahliye edilmesini sağlamak için kimi hakim ve savcıları  ayarladıkları, bu işlemler için yüklü miktarda para aldıkları ve FETÖ lehine  mahkemelerden karar aldırdıkları" iddialarının araştırıldığı, şüpheli  avukatlardan bazılarının da örgüt üyesi polislere avukat temin etme  organizasyonundan sorumlu olduğu ifade edildi.
BYLOCK KULLANAN AVUKTALAR 
 Bu arada Başsavcılığın talimatıyla Şişli'deki bir avukatlık ofisinde  yapılan arama sonucunda ele geçirilen bir kamyon belgenin incelemesi devam  ediyor. Büro ortakları avukatlar Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'ın yurt dışına  kaçtığı dile getirildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve haklarında yakalama emri çıkarılan  birçok avukatta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu tespit  edildi. Bu avukatların, yargısal süreçlerde izlenen politika ve örgüt  stratejisinin belirlenmesinde etkili oldukları öne sürüldü.

  

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Anahtar Kelimeler:
FetöOperasyonPdy
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