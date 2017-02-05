FETÖ avukatlarına operasyon: 22 kişi tutuklandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'nin avukatlar arasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülüyor. FETÖ/PDY davalarında yargılanan firari sanık Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliyle ilgili, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada, şu ana kadar 22 kişi tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla aralarında Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

GÜLEN'İN AVUKAT YEĞENİNDEN FARKLI İFADELER

Tutuklanan avukatlar arasında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Tahşiyecilere kumpas davası tutuklu sanıkları eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün avukatı olan Sıddık Filiz ve Hidayet Karaca'nın avukatlığını yapan Doğan Akkurt ile Fetullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına çıktıkları belirlenen Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak ile eski emniyet müdürlerinin avukatları Ömer Turanlı, Kemal Şimşek, Yusuf Danyal Kılıçalp, Cemalettin Mutlu, Hüseyin Ataol, Fikret Duran ve Fatih Nadi Doğan, soruşturma kapsamında firari şüpheli olarak aranıyor. Tutuklu avukatlardan Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'in, Ergenekon davası kapsamında, davanın sanıklarından Alparslan Arslan'ın arkadaşı olduğu için tanık olarak dinlenildiği ve beyanında doğduğundan beri cemaat üyesi olduğunu söylediği, bu soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde ise, "Ben cemaati sevmem, hiçbir ilgim yok." dediği öğrenildi. Soruşturmada, bazı avukatların "tutuklu müvekkillerinin, soruşturma ve davalar kapsamında tahliye edilmesini sağlamak için kimi hakim ve savcıları ayarladıkları, bu işlemler için yüklü miktarda para aldıkları ve FETÖ lehine mahkemelerden karar aldırdıkları" iddialarının araştırıldığı, şüpheli avukatlardan bazılarının da örgüt üyesi polislere avukat temin etme organizasyonundan sorumlu olduğu ifade edildi.

BYLOCK KULLANAN AVUKTALAR

Bu arada Başsavcılığın talimatıyla Şişli'deki bir avukatlık ofisinde yapılan arama sonucunda ele geçirilen bir kamyon belgenin incelemesi devam ediyor. Büro ortakları avukatlar Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'ın yurt dışına kaçtığı dile getirildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve haklarında yakalama emri çıkarılan birçok avukatta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu tespit edildi. Bu avukatların, yargısal süreçlerde izlenen politika ve örgüt stratejisinin belirlenmesinde etkili oldukları öne sürüldü.