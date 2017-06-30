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Feci traktör kazası: 2 ölü 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet mahallesinde ormanlık bir alanda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı

Feci traktör kazası: 2 ölü 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet mahallesinde ormanlık bir alanda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı

30 Haziran 2017 Cuma 08:41
Feci traktör kazası: 2 ölü 1 yaralı
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BURSA’nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesi Altıkoz mevkii Biberli Çeşme’de meydana gelen traktör kazasında iki kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre gündüz saatlerde traktörle bölgeye giden Mehmet Karataş(85), İsmet Öztürk (83) ve Mehmet Karataş’ın eşi Havva Karataş (72) bölgedeki çeşmeden su almak için Keramet mahallesinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bölgeye gitti. Gündüz saatlerinde yanlarında götürdükleri bidonlara suları doldurduktan sonra geri dönüş için yola çıkan İsmet Öztürk idaresindeki traktör, Biberli Çeşme mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İki kişi öldü bir kişi yaralandı

Yaklaşık 50 metre mesafeden şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Mehmet Karataş ile traktör sürücüsü İsmet Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün römorkunda bulunan Mehmet Karataş’ın eşi Havva Karataş ise yaralandı.
Çocukları akşam saatlerinde fark etti

Gündüz saatlerinde meydana geldiği tahmin edilen kaza sonrasında akşam saatlerinde babalarından haber alamayan İsmet Öztürk’ün oğulları babalarını aramaya çıktı. Bölgeye çıkan Öztürk’ün oğlu Ali Haydar Öztürk babasının ve Mehmet Karataş’ın cansız bedenleri ile karşılaştı. 112 acil servis ekiplerine haber verilmesi ile olay yerine gelen ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde her iki erkeğin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Havva Karataş ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Savcılık inceleme başlattı

Olay sonrasında kaza bölgesine gelen Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ile birlikte bölgede inceleme yaptı. Mahalle sakinlerinin yardımı ile iki yaşlı adamın cenazeleri cenaze aracına taşındı. Mehmet Karataş ve İsmet Öztürk’ün cenazeleri daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alıp olay yerine giden talihsiz yaşlı adamların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. 

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Anahtar Kelimeler:
Traktör KazasıKeramet MahallesiBiberli Çeşme
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