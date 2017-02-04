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Feci trafik kazası

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Feci trafik kazası

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

04 Şubat 2017 Cumartesi 22:21
Feci trafik kazası
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AHMET Karakurt (56) yönetimindeki 06 YNT 13 plakalı otomobil, Bitlis-Diyarbakır karayolu Veyselkarani beldesi girişinde buzlanma nedeniyle takla attı.Kazada sürücü ile eşi Ayşe (45), oğlu Muhammet Kürşat (22) ve kızları Hilal (14) ile Zülal Karakurt (24) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet ve Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet Karakurt müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Karakurt'un cenazesi otopsi için Baykan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Babalarının ölümünden haberi olmayan çocuklardan Zülal'in, kardeşi Hilal'in sesini duymak için kendisine seslenmesi izleyenleri duygulandırdı. Hemşireler, Hilal'in hayatta olduğunu göstermek için Zülal'ın yanına götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis-Diyarbakır KarayoluSiirtBaykan Devlet Hastanesi
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