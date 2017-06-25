Feci trafik kazası: 7 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Çavdarhisar Emet yolunun yapım çalışmalarının devam ettiği 19. kilometresinde 43 PF 056 plakalı Fatih Çelik (33) yönetimindeki araçla, 43 AZ 180 plakalı Murat Gümüş (20) yönetimindeki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Furkan Celik, Kadir Ağaç, Mehmet Kurnaz, Mustafa Erbaş, Ali Osman Bulut, araç sürücüleri Fatih Celik ve Murat Gümüş'ün ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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