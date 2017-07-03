Feci trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

KAZA öğle saatlerinde Sivas-Kayseri karayolunun dörtyol kavşağında meydana geldi. Serhan Yazıcı'nın kullandığı 33 F 4808 plakalı otomobil, Şükran Şanlı (47) idaresindeki 34 PT 4327 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Şanlı'nın kullandığı otomobilde sıkışan Döne Kaşarca, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile Şanlı'nın otomobilindeki Betül (9) ve Nuran Ünal (40), Yakup Özdemir (50), Mehmet (51) ve Döne Kaşarca ile diğer araçtaki Öykü (3) ve Hatice Yazıcı (40), Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döne Kaşarca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öykü, Hatice ve Serhan Yazıcı ile Yakup Özdemir ise Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.