Feci ölüm! Yüzlerce arının saldırısına uğradı

AYDIN yaşayan Talat Tezcan iki oğluyla birlikte kovanları kontrol ettiği sırada aşırı sıcaklar nedeniyle strese giren arılar etrafını sardı. Bir anda binlerce arının saldırısına uğrayan Talat Tezcan yere yığıldı. Bu arada oğulları Ö. Tezcan ve B. Tezcan da arıların saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine giden sağlık ekipleri Talat Tezcan’ı Aydın Devlet Hastanesi’ne, oğullarını da Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yüzlerce arı tarafından sokulduğu öğrenilen Talat Tezcan (56), bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.