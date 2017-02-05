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Yeni Alanya E - Gazete

Feci ölüm

Beşiktaş’ta 3 katlı binanın birinci katında yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, söndürmek için girdikleri evde yanmış cesetle karşılaştı.

Feci ölüm

Beşiktaş’ta 3 katlı binanın birinci katında yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, söndürmek için girdikleri evde yanmış cesetle karşılaştı.

05 Şubat 2017 Pazar 09:33
Feci ölüm
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OLAY saat 04.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı binanın birinci katından dumanlar geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar çıkan dairenin kapısını açamayınca merdivenle daire camından içeriye girdi. İçerdeki dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri evin banyosunda vücüdünun çeşitli yerlerinden yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evde inceleme yaparken, yanmış cesedin 24 yaşındaki Hüseyin Özgür Dokgöz’e ait olduğu belirlendi. Dokgöz’ün cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Feci ölümMecidiyeBeşiktaş
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