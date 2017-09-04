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Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:05
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
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KAZA, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 48 L 5076 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Halit Ç.'nin kullandığı 34 UK 4317 otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 48 L 5076 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Kazada Baran Y. hayatını kaybederken, yaralanan Ahmet Can Y., Ayaz Y., Nurhan Y., Duran Y. ve Serpil Y. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine, İsmail Y. ile Kamile Y. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Duran Y. de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
SamsunFeci Kaza
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