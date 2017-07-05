Feci kaza: 3 ölü 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Yukarı Çandır Köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada, İzmir’den Erzurum’a gitmekte olan Murat Ateş (26) yönetimindeki 35 MRT 69 plakalı otomobil Yukarı Çandır Köyü yakınlarında yol kenarındaki alt geçide uçtu. Takla atan otomobilin sürücüsü Murat Ateş ve eşi Gamze Ateş (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada İrem Ateş (3), Ruken Nilay Ateş (27), Selami Ateş (29), Esmanur Ateş (3), Murat Ateş (10), Zehra Ateş (5), yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Ambulanslarıyla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Zehra Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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