Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 17:49
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Aşkale’ye 8 kilometre uzaklıkta Küçükgeçit köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında R.A. yönetimindeki otomobil bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçerek F.D. yönetimindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü R.A. ve Ü.A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan M.A. ile tır şoförü F.D. ile C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobil hurda yığınına dönüştü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Feci KazaErzurumAşkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals