Feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü E.G. ile birlikte Ş.N.G. ve E.G.'yi ilk tedavilerinin ardından kentteki hastanelere kaldırırken, ismi öğrenilemeyen 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

EDİNİLEN bilgiye göre Güney Çevre Yolu Kayseri - Nevşehir karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında E.G.'nin sürücüsü olduğu 38 BC 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

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