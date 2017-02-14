Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87897
ALTIN
144.359
DOLAR
3.6544
STERLIN
4.5868
EURO
3.8853
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 10 yaralı
Kapat

Feci kaza: 2 ölü 10 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Feci kaza: 2 ölü 10 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

14 Şubat 2017 Salı 11:53
Feci kaza: 2 ölü 10 yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, A.A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasının direğine çarptı. Kazada, minibüs şoförü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybederken, minibüs içerisinde bulunan 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü A.A.'nın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

banner355
Son Güncelleme: 14.02.2017 12:03
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıKayseriFeci Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asansör faciası davasında 16 sanığa beraat talebi
Asansör faciası davasında 16 sanığa beraat talebi
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Kardeş kavgası: 1 ölü
Kardeş kavgası: 1 ölü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals