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Faciaya ramak kaldı

Beykoz'da bilinmeyen bir nedenden kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon bir araca çarptı

Faciaya ramak kaldı

Beykoz'da bilinmeyen bir nedenden kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon bir araca çarptı

30 Haziran 2017 Cuma 13:20
Faciaya ramak kaldı
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KAMYONUN çarptığı otomobile 10 dakika önce akü takviyesi yaptığı öğrenilen bir aile ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kamyonun aynı yerde bulunan çay bahçesine 1 metre kala durmasıyla facianın eşiğinden dönülürken kamyon şoförünün ise ağır yaralandığı öğrenildi.
Beykoz Elmalı'da bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan hafriyat dolu kamyon park halindeki bir araca çarptı. Kamyonun çarptığı otomobile 10 dakika önce 5 kişilik bir ailenin akü takviyesi yaptığı öğrenildi. Aile kazadan kıl payı kurtulurken, kamyon şoförü Hanefi Akyasan ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Freni patlayan kamyon çay bahçesine 1 metre kala durdu
Otomobile çarpan hafriyat yüklü kamyon hemen yan tarafta bulunan çay bahçesine girmeden durdu. Kamyonun çay bahçesine yaklaşık 1 metre kala durması olası bir faciayı önledi. Çay bahçesinde oturanlar ise büyük panik yaşadı.
Kazayı gören bir vatandaş, "Rampadan indiği sırada bir anda kontrolünü kaybedip araca çarptı. Burada böyle kazalar çok oluyor. Etrafta bir sürü çay bahçesi var. Kamyon şoförü yaralandı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BeykozHafriyat Yüklü Kamyon
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